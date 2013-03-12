Присяжнюк запевняє, що дамбу Київської ГЕС не прорве

За словами Присяжнюка, стан дамби на сьогодні кращий, ніж 20 років тому

Дамба Київської ГЕС знаходиться в належному технічному стані.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк сьогодні на брифінгу після наради з питань запобігання підтопленню окремих територій внаслідок весняних паводків, що відбулась під головуванням Президента України Віктора Януковича.

Він зауважив, що розповсюджується багато чуток про аварійний стан Київської ГЕС.

«Розповсюджуються чутки, що київська дамба не витримає, що рівень води може бути таким, що підтопить і Київ, і Київську область. Я хотів би авторитетно заявити, що на сьогоднішній день виконані інженерні й технічні роботи щодо укріплення самої дамби», – сказав губернатор.

А.Присяжнюк запевнив, що технічний стан дамби на сьогодні кращий, ніж 20 років тому, й відповідає всім вимогам. Рівень води у Київському водосховищі становить 85% і контролюється відповідними службами.

«І очікувати великий потік води у нас немає підстав», – наголосив губернатор.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого у Державній службі України з надзвичайних ситуацій запевнили, що Київська ГЕС готова до весняного водопілля.