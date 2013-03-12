У Києві горіла квартира: є постраждалі
13:28, 12 березня 2013Київ
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Пожежа сталася в будинку на проспекті Курбаса
Пожежники врятували 22-річного хлопця
В одній з квартир дев`ятиповерхового житлового будинку по проспекту Курбаса, 12-Б у Святошинському районі Києва сталася пожежа.
Як повідомляє прес-служба Головного управління ГСЧС України в м. Києві, на місце події оперативно прибули святошинські рятувальники.
Під час ліквідації загоряння пожежники врятували 22-річного хлопця. За встановленим медиками попереднім діагнозом – отруєння чадним газом – потерпілого госпіталізували.
Причину пожежі та збитки з`ясовують фахівці.
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