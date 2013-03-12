У Києві зупинять рух трамваїв у нічний час
13:02, 12 березня 2013Київ
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Трамваї №1 та №3 не будуть ходити вночі
Рух трамваїв обмежать на чотири дні
У Києві буде тимчасово закрито рух трамваїв №1 і №3 у нічний час.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».
Так, рух трамваїв маршрутів №1 «Михайлівська Борщагівка – станція «Старовокзальна» та №3 «Станція «Кільцева дорога» – станція «Старовокзальна» закривається з 23:30 12, 13, 14 і 15 березня.
В інший час рух трамваїв організовано без змін, згідно з графіком руху.
Рух трамваїв буде обмежено у зв`язку з ремонтом трамвайних колій на вулиці Симиренка.
На період закриття руху по трасі трамвайного маршруту №1 організовано автобусне сполучення з правом проїзду по проїзним квиткам на трамвай.
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