У Києві зупинять рух трамваїв у нічний час

Рух трамваїв обмежать на чотири дні

У Києві буде тимчасово закрито рух трамваїв №1 і №3 у нічний час.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

Так, рух трамваїв маршрутів №1 «Михайлівська Борщагівка – станція «Старовокзальна» та №3 «Станція «Кільцева дорога» – станція «Старовокзальна» закривається з 23:30 12, 13, 14 і 15 березня.

В інший час рух трамваїв організовано без змін, згідно з графіком руху.

Рух трамваїв буде обмежено у зв`язку з ремонтом трамвайних колій на вулиці Симиренка.

На період закриття руху по трасі трамвайного маршруту №1 організовано автобусне сполучення з правом проїзду по проїзним квиткам на трамвай.