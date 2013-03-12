Опозиція переможе на виборах у Києві, тільки якщо об'єднається – експерт

Експерт пояснив, чому Яценюк «штовхає Кличка» на мерство

Експерти вважають, що опозиція може програти вибори в Києві, якщо не об’єднається.

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький заявив, що зараз, коли Києвом керує голова КМДА Олександр Попов, «ситуація не стала кращою, але в порівнянні з Черновецьким будь-хто виграє».

За словами експерта, опозиція марно перебуває в ейфорії, що вона у Києві виграла парламентські вибори і виграє таким чином вибори мера Києва, оскільки «одне – парламентські вибори, а зовсім інше – вибори мера та Київської міської ради».

О.Голобуцький наголосив, що голова парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк «штовхає Кличка» на мерство, можливо, бажаючи позбутися його як конкурента на президентських виборах, а також з тією метою, щоб не висувати кандидатуру від «Батьківщини», оскільки це може призвести до розколу в партії та несе загрозу опозиції.

На думку О.Голобуцького, лідер «УДАРу» Віталій Кличко повинен балотуватися у мери Києва, бо «це буде серйозним кроком до його президентства».

Як вважає експерт, якщо опозиція «програє київський майданчик», це буде «досить символічно перед президентськими виборами».

За словами директора GMT Group Анатолія Луценка, сьогодні існують декілька проблем, пов’язаних з виборами мера Києва. Як сказав експерт, у бюджет на 2013 рік не закладено кошти на проведення цих виборів.

Також, сказав А.Луценко, є проблема з тим, чи це будуть дострокові вибори, і депутати Київради працюватимуть лише до 2015 року, чи це будуть чергові вибори, і тоді вони обиратимуться на 5 років.

За його словами, також не визначено, будуть ці вибори проведені за змішаною системою, або за мажоритарною.

Як вважає експерт Олег Шаленко, опозиція може перемогти у Києві лише тоді, коли об’єднається. Він назвав малоймовірним те, що вибори відбудуться у червні, оскільки Верховну Раду заблоковано і рішення з цього приводу немає.

За його словами, владі вигідно, щоб вибори проводилися в середині липня, бо тоді «електорат Кличка відпочиватиме», а влада використовуватиме різні схеми та адміністративний ресурс.

Директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум» Валерій Димов наголосив, що опозиції нелегко буде перемогти на виборах у Києві, особливо зважаючи на тих кандидатів, які «зайняли міський старт як кандидати від опозиції – Катеринчук, Томенко, Кужель, Гриценко, Кириленко, Бондарчук». За словами В.Димова, деякі з цих кандидатів «не мають харизми, а її ні в універсамі, ні в універмазі не купиш».