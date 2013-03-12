У «Київавтодорі» розповіли, які дороги відремонтували

У 2012 році «Київавтодор» відремонтував лише 8,9% від необхідного обсягу

Комунальна корпорація «Київавтодор» за 8-10 березня відремонтувала 4,513 тис. квадратних метрів дорожнього покриття столичних доріг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, роботи з ліквідації аварійно-небезпечних ям проводилися на Кільцевій дорозі, проспектах Возз`єднання, Свободи, Палладіна, а також на Оболонському і Повітрофлотському проспектах, на Набережному шосе, Дарницькому бульварі, вул. Жмеринській, Газопровідній, маршала Тимошенка, Лаврухіна, Бальзака.

З Києва було вивезено 1,4 тис. тонн снігу, використано 185 тонн солі і 164 тонни піщаної суміші. За даними «Київавтодору», для роботи у I зміну було задіяно 312 одиниць техніки, у II – 222 одиниці.

Усього з початку снігопадів працівниками комунальної корпорації було вивезено 214 тис. тонн снігу.

Як повідомляв УНІАН, комунальна корпорація «Київавтодор» у 2012 році відремонтувала 124,7 тис. кв. м дорожнього покриття, що становить 8,9% необхідного об`єму.