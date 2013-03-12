У Києві за розтрату грошей судять екс-директора притулку для тварин

КП «Притулок для тварин» розташоване в Бородянці Київської області

Подільський районний суд Києва закінчує розгляд кримінальної справи стосовно колишнього директора комунального підприємства «Притулок для тварин», котра використала бюджетні кошти на придбання автомобілів за завищеною вартістю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Подільського району столиці, про це на брифінгу поінформував заступник прокурора Подільського району Андрій Оліферчук.

За його словами, у 2010 році директор притулку за бюджетні кошти придбала три автомобілі для перевезення тварин загальною вартістю 540 тис. грн. Натомість, прокурорською перевіркою встановлено, що вартість придбаних машин значно вища за ринкову.

«Під час розслідування кримінальної справи було проведено автотоварознавчу експертизу придбаних машин, за висновками якої директор притулку заплатила на 235 тис. грн більше від їх ринкової вартості», – наголосив заступник прокурора району.

А.Оліферчук зазначив, що автомобілі не були належним чином укомплектовані.

«До того ж автомашини не були обладнані клітками для перевезення тварин. Ці клітки додатково виготовлялися на замовлення притулку та знову ж таки за бюджетні кошти. Таким чином посадовець комунального підприємства двічі порушила закон, оскільки закупила не укомплектовані машини за завищеною вартістю, та ще й додатково облаштовувала їх за бюджетні кошти», – сказав він.

А.Оліферчук повідомив, що на даний час стосовно колишнього директора КП «Притулок для тварин» відкрито ще одне кримінальне провадження – за незаконне нарахування для себе завищеної заробітної плати (ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України – «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

За його словами, директор притулку з січня 2010 року по травень 2011 року у такий спосіб незаконно отримала понад 42 тис. грн.

За позовом прокуратури безпідставно отримані кошти будуть повернені до місцевого бюджету.