Столична ДАІ просить водіїв не забувати про ожеледь

Водіїв закликають бути уважними за кермом

Столичне управління Державтоінспекції закликає водіїв бути уважними та обережними в умовах ожеледиці.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва, за інформацією гідрометеоцентру, 12-13 березня в столиці зберігатиметься низька температура повітря, прогнозуються опади у вигляді снігу, що може призвести до появи ожеледиці, а це ускладнить рух транспорту та пішоходів.

Щоб уникнути ризику потрапити в ДТП, Державтоінспекція радить водіям бути уважними при проїзді пішохідних переходів, заздалегідь знижувати швидкість, не об`їжджати транспорт, який зупинився перед «зеброю», а зупинитися і пропустити людей, які переходять дорогу. Також необхідно своєчасно перевіряти технічний стан транспортних засобів, не залишати автомобілі у місцях, де вони заважатимуть нормальному руху транспорту.

Державтоінспекція міста звертає увагу водіїв на особливості керування транспортними засобами в умовах мряки, дощу, снігу тощо. У зв’язку з цим ДАІ закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом, дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції, правил маневрування, а в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Доцільно також відмовитися від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умовах можуть призвести до втрати контролю над автомобілем.

За даними УДАІ, за добу в столиці зареєстровано 7 ДТП, в яких травмовано 10 осіб.