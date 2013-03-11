ЗМІ: На київські вулиці повернуть евакуатори
18:56, 11 березня 2013Київ
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Про це заявив Олександр Попов
На думку Попова, без евакуації неможливо вирішити питання паркування
У Києві знову працюватимуть евакуатори.
Про це на брифінгу повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, передає «Сегодня».
«Якщо уряд своїм рішенням дозволив нам розблокувати (роботу евакуаторів – Ред.), ми відразу почнемо і в цьому напрямку активні дії», – сказав Попов.
За його словами, без евакуації, в тому числі без збільшення штрафних санкцій, неможливо вирішити питання паркування в столиці.
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