Столична влада просить у Кабміну грошей на Окружну дорогу

Кабмін поки не знайшов інвестора для будівництва Великої кільцевої дороги

Київ домовляється з урядом України щодо фінансування проекту реконструкції Окружної дороги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв`ю журналістам сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, інформуючи про плани з проведення ремонтів столичних автодоріг.

«Я вважаю, що Окружна дорога – це питання не тільки міста, а питання уряду в цілому. Тому що такий потік вантажного транспорту, який пропускає Окружна дорога, це питання національного значення і його треба вирішувати за рахунок, в тому числі, фінансування з державного бюджету. Тому ми сьогодні в цьому напрямку ведемо консультації з урядом. Я маю надію, що ми отримаємо рішення відносно перспектив повної реконструкції цієї об`їзної дороги», – сказав О.Попов.

За його словами, це питання пов`язано також і з планами щодо будівництва нової об`їзної дороги столиці.

«В цьому році буде прийнято рішення щодо будівництва малої окружної дороги, яка дозволить нам скоротити, а може, й вивести повністю вантажний транспорт, який проїжджає Київ, за межі міста, і таким чином спрямувати прямо на Бориспіль. Тому комплексно цей проект може бути визначений в термінах і обсягах вже в цьому році. Але те, що він може розпочатись в цьому році – не впевнений, не готовий сказати, бо цим проектом займається Національне інвестиційне агентство», – пояснив ситуацію голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого прем`єр-міністр Микола Азаров заявив, що інвесторів, які б виявили бажання вкладати кошти в будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва, поки що немає.

«Ми хочемо реалізувати ідею будівництва окружної навколо Києва за рахунок інвесторів, і зараз вже рік шукаємо відповідного інвестора», – зазначив М.Азаров.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України розпорядженням № 326-р від 22 лютого 2008 р. затвердив Генеральний напрям проходження Великої кільцевої дороги навколо Києва. Протяжність дороги – 213 км, з яких буде реконструйовано 65 км існуючої траси і побудовано 168 км нової автотраси. Дорога простягнеться на відстань 27-41 км від центру Києва. Траса проходитиме територією восьми районів Київської області.

Будівництво дороги планується здійснити в три етапи. Початок будівництва було заплановано на 2008 рік, завершення – на 2015 рік. Орієнтовна вартість будівництва – 25,3 млрд грн.