У Києві зменшилася кількість хворих на грип – КМДА

За тиждень зареєстровано 21 тис. 369 хворих на грип / Фото: журнал «Медик»

Станом на 10 березня рівень захворюваності на грип та ГРВІ в столиці був нижче епідпорогу у 2,8 раза.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне столичне управління державної санітарно-епідеміологічної служби, за десятий календарний тиждень поточного року (4-10 березня) зареєстровано 21 тис. 369 хворих на грип та ГРВІ, інтенсивний показник на 10 тисяч населення склав 75,9, що нижче епідемічного порогу у 2,8 раза.

Фахівці зазначають, що порівняно з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності на 12,5%.

Загалом з 1 січня до 10 березня 2013 року у вірусологічній лабораторії міста проведено 252 дослідження зразків матеріалів від хворих на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, виявлено 13 позитивних результатів респіраторно-синцитиального вірусу. 48 досліджень зразків матеріалів від хворих на грип та ГРВІ було зроблено методом полімеразно-ланцюгової реакції, ідентифіковано 19 вірусів грипу А.

Як повідомляв УНІАН, у дев’ятий календарний тиждень поточного року (25 лютого – 3 березня 2013 р.) було зареєстровано 24 тис. 378 хворих на грип та ГРВІ, інтенсивний показник на 10 тисяч населення складав 86,7, що було нижче епідемічного порогу на 15,3%. В зазначений період спостерігалось зростання захворювання (на 0,7%).