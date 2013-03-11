Попов відхрестився від відповідальності за долю Гостинного двору

За словами Попова, місто може виступати лише як «дорадчий партнер»

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов сподівається, що нова наглядова рада Гостинного двору запропонує концепцію розвитку пам`ятки, яка задовольнить киян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

О.Попов зазначив, що у питанні конфлікту навколо Гостинного двору місто може виступати лише як «дорадчий партнер». «Бо власність це державна, а крім того, там є орендатор, який є приватним. Завдання, яке я собі ставлю – досягти того, щоб цей об`єкт використовувався як об`єкт, де присутня культура, де робиться акцент на традиції Подолу, куди приємно прийти і киянину, і туристу, і подивитись музейні експозиції, концерти», – сказав О.Попов.

Голова КМДА наголосив, що Гостинний двір – це практично центр Подолу, як і Контрактова площа. Влада міста вважає, що ця територія має стати прикладом того, як виглядатиме «старе місто» (історичний центр Києва) і наскільки воно буде цікавим для киян та для гостей столиці.

«Починати треба з центральної частини. Потім ми перейдемо на те, щоб робити реконструкцію кожної вулички, оновивши фасади, благоустрій тощо. Тому використання Гостинного двору є стратегічно важливим питанням», – зазначив О.Попов.

Він звернув увагу, що громадські активісти теж виступають за те, щоб Гостинний двір був цікавим для всіх киян.

«Я знаю, що сьогодні там змінено наглядову раду. І наглядова рада якраз сьогодні проводить консультації відносно реалізації такої концепції. Найближчим часом, я думаю, вона буде представлена киянам, може бути обговорена і досягнуті певні компроміси в цьому питанні», – сказав голова КМДА.

Довідка УНІАН. Гостинний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів №1380 від 15 серпня 2011 року Гостинний двір було виведено з Державного реєстру пам`яток архітектури.

26 квітня 2012 р. Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» на Контрактовій площі, 4, у Подільському районі для реконструкції будівлі Гостинного двору під торговельно-офісний центр.

20 вересня 2012 року Київрада передала «Укрреставрації» в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити у Гостинному дворі торговельний центр і частково його перебудувати київські активісти проводять акцію протесту.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав закон, згідно з яким з Переліку пам`яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, виключено Гостинний двір.

14 січня ц.р. О.Попов повідомив, що за рішенням Міністерства культури Гостинний двір та ще 30 будинків історичного Подолу набули правового статусу комплексу пам’яток містобудування місцевого значення. За його словами, тепер Гостинний двір буде не реконструйовано, а реставровано.

Тривалий час на території Гостинного двору діяла «Гостинна республіка» – культурний проект, організований захисниками пам`ятки. Вранці 18 лютого громадських активістів витіснили з Гостинного двору.

Вдень того ж дня на території Гостинного двору трапився новий конфлікт, коли народні депутати й активісти намагалися пройти всередину будівлі. «Свобода» заявила, що міліція і «Беркут», застосовуючи спецзасоби, побили й затримали кількох депутатів від «Свободи» та активістів.

2 березня громадські активісти організували мітинг-концерт на захист Гостинного двору.