На Хрещатику зрубають старі каштани

Напередодні Євро-2012 на Хрещатику зрубали велику кількість дерев / Фото: «Сегодня»

13 березня працівники комунального підприємства з утримання зелених насаджень Шевченківського району розпочнуть обрізувати каштани на вулиці Хрещатик.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КО «Київзеленбуд», ця процедура омолодить дерева.

У прес-службі зазначили, що обстеження стану зелених насаджень та вчасне видалення дерев, що достягли межі свого віку, є одним із найважливіших напрямків роботи столичних зеленбудівців. Саме такі дерева є потенційно небезпечними під час негоди та можуть стати «розсадниками» хвороб і шкідників для здорових насаджень.

Роботи з санітарного очищення та видалення сухих дерев проводять працівники Міської станції захисту зелених насаджень та районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень.

У КМДА нагадують, що впродовж січня 2013 року спеціалістами «Київзеленбуду» було видалено 1386 сухостійних дерев і санітарно обрізано 1214 дерев, у лютому видалено 1767 та обрізано 3313 дерев. У прес-службі зазначили, що у 2013 році в Києві заплановано посадити близько 15 тисяч нових дерев.