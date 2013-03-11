Попов запевняє, що гроші на реконструкцію Поштової площі є

Гроші на реконструкцію площі закладені в бюджеті

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов запевняє, що жодних змін у проект реконструкції Поштової площі не вносилося і влада забезпечить необхідне фінансування на його реалізацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, коментуючи інформацію в ЗМІ про хід робіт на Поштовій площі.

«В бюджеті закладені кошти для того, щоб завершити роботи там. Найближчим часом ми новий транш перерахуємо. До речі, і з міського бюджету, і з державного. Таким чином в нас стабілізується ситуація», – пояснив він тимчасові проблеми з фінансуванням проекту.

За словами голови КМДА, реконструкцію об`єкту планується завершити в терміни, які раніше були озвучені, тобто в першому півріччі цього року.

«Ми хочемо, щоб в першому півріччі цей проект був точно завершений. І воно так і буде», – пообіцяв О.Попов.

Щодо чуток про коригування проекту, то він підкреслив, що «ми не планували вносити в проект ніяких коректив, і я не знаю, звідки взялась ця інформація. Бо проект затверджений на початку будівництва. І ніяких коригувань нема, нема потреби в цьому».

Як повідомлялося, 7 березня в сюжеті ТСН йшлося про те, що на Поштовій площі в Києві не буде одного транспортного кільця на естакаді, оскільки не вистачило грошей.

Також зазначалося, що наразі «робота не кипить» на Поштовій площі. Мерія вже винна підрядникам 200 млн грн за виконані роботи.