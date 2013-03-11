У Києві без води залишилися 12 будинків і дитсадок

Водопостачання обіцяють відновити до кінця дня

11 березня через виконання планових робіт на водопровідній мережі у Святошинському та Шевченківському районах без водопостачання залишився ряд абонентів.

Як повідомляє прес-служба ПАТ «АК «Київводоканал», планові роботи проводяться по вулиці Жмеринській, 6 (з 10:30 до 19:00) та на перетині вулиць Щербакова та Салютної (з 10:30 до 19:00).

У Святошинському районі водопостачання відсутнє, зокрема, у будинках №№ 4, 6, 10-А (дитячий садочок) по вулиці Жмеринській, а також №№ 62, 64, 66, 68/2 по вулиці Зодчих.

Водовозка працює по вулиці Жмеринській, 6 – 10-А.

У Шевченківському районі води немає у будинках №№ 43, 45, 54 по вулиці Щербакова, а також у будинках №№ 9, 11, 13 по вулиці Салютній.

Водовозка працює по вулиці Щербакова, 43-54.

У прес-службі зазначили, що про відключення води на час проведення планових робіт абоненти були попереджені заздалегідь.