На Київщині суд конфіскував у росіянки $27 тисяч

Громадянка РФ намагалася провезти 40 тисяч доларів

Апеляційний суд Київської області прийняв рішення конфіскувати, тобто безоплатно передати у власність держави, вилучену у громадянки Російської Федерації валюту в сумі 27,2 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Як зазначається в повідомленні, росіянка порушила митне законодавство при переміщені через кордон України готівкової валюти. При огляді митники виявили у неї 40 тис. дол., однак готівкою можна ввозити до 10 тис. євро. Тому із виявленої суми пасажирці дозволили провезти 12 тис. 850 доларів США, а решту – 27 тис. 200 дол. було вилучено за протоколом про порушення митних правил, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України.

«Щоб уникнути покарання, вона повинна була лише письмово задекларувати усю валюту, яку мала при собі. Натомість росіянка позбулася грошей, і до того ж заплатила штраф у розмірі 1700 грн», – зазначили в прокуратурі.

Таким чином суд задовольнив апеляційну скаргу першого заступника прокурора Київської області та скасував постанову Бориспільського міськрайонного суду у справі про адміністративні правопорушення митних правил про закриття провадження у зв’язку з малозначністю вчиненого, поінформували в прес-службі.