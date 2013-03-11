У Києві на вихідних горіли 3 автомобілі

12:38, 11 березня 2013
Київ
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Горіли дві вантажівки і легковик

Пожежі сталися у Дніпровському та Оболонському районах

Протягом вихідних у столиці горіли 3 автомобілі – у Дніпровському та Оболонському районах.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у Києві, перший випадок трапився 9 березня на вулиці Старосільська, 26. Поблизу проїжджої частини, за невідомих причин, зайнявся вантажний автомобіль «ДАФ». Вогонь перекинувся на вантажний автомобіль Mercedes Atego, що був припаркований поруч.

Виклик щодо пожежі в автівках надійшов на номер «101» о 1:57. Відразу після надходження повідомлення на місце події оперативно виїхали рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини Дніпровського району. Прибувши за вказаною адресою, вогнеборці швидко загасили пожежу, уникнувши розповсюдження вогню на решту автівок.

Внаслідок пожежі в автомобілі «ДАФ» згоріла кабіна та пошкоджено тентовий кузов, в Mercedes Atego – зіпсовано лакофарбове покриття автомобіля.

Наступний інцидент трапився того ж дня, рівно через годину. У дворі дев’ятиповерхового житлового будинку по проспекту Героїв Сталінграду, 5 виникла пожежа в авто Hyundai Tucson.

Загорання за лічені хвилини ліквідували оболонські рятувальники.

Під дією високої температури вогню згоріло та пошкоджено моторний відсік, внутрішню обшивку салону, панель приладів, шини передніх коліс.

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