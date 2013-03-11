Київським платникам податків повернули 396 мільйонів

За словами Носачової, отримання відшкодування залежить від самих платників податків

З початку 2013 року на рахунки столичних платників ПДВ відшкодовано 396 мільйонів гривень.

Про це повідомила Голова Державної податкової служби у м. Києві Ірина Носачова, інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації.

За словами керівника столичного податкового відомства, у автоматичному режимі протягом двох місяців платники отримали 168 мільйонів гривень. Частка автоматичного бюджетного відшкодування суттєво зростає. Якщо у 2012 році вона складала майже 13 відсотків, то наразі близько 46 відсотків компенсації припадає на «автомат».

Носачова підкреслила, що отримання бюджетного відшкодування у автоматичний спосіб перш за все залежить від самих платників податків. А саме, кожен суб’єкт господарювання має відповідати критеріям статті 200.19 Податкового кодексу України, головними з яких є відсутність процедури банкрутства у судовому порядку, наявність за місцезнаходженням, середній рівень заробітної плати на підприємстві у 2,5 рази перевищує мінімальний встановлений законодавством рівень, чисельність найманих працівників перевищує 20 осіб.

Слід зазначити, що загальна сума бюджетного відшкодування платникам ПДВ постійно зростає. Якщо за підсумками 2011 року на рахунки столичних платників відшкодовано 2 мільярди 90 мільйонів гривень, у тому числі 107 мільйонів гривень у автоматичному режимі, то впродовж 2012 – відшкодовано 3 мільярди 585 мільйонів гривень, з яких у автоматичному режимі – 470 мільйонів гривень.

«Збільшення кількості підприємств, які будуть відповідати критеріям автоматичного відшкодування ПДВ очікується і в подальшому», – запевнила головний податківець столиці.

У прес-службі нагадують, що процес автоматичного відшкодування податку на додану вартість передбачає оперативне повернення коштів з державного бюджету сумлінним платникам податків – підприємствам реального сектору економіки. Система виключає людський вплив, є досить зручною як для суб’єктів господарювання, так і для держави, оскільки платникам не потрібно додатково проводити жодних дій, а податківцям – перевірок.