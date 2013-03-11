Кияни похвалили громадський транспорт столиці (опитування)

Поліпшення роботи комунального транспорту помітили 70% опитаних

Більшість киян відзначає, що в останні роки громадський транспорт став працювати краще.

Про це свідчать результати вуличного опитування, проведеного спеціалістами Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива», повідомляють «Коментарі».

Так, 32% опитаних жителів столиці відзначили, що громадський транспорт за останні два роки став працювати «однозначно краще». Ще 38% вважають, що громадський транспорт став працювати «краще». 20% опитаних зазначили, що змін у роботі громадського транспорту (як в кращий, так і в гірший бік) вони не помітили. 8% киян вважають, що за останні два роки громадський транспорт став працювати гірше, і лише 2% опитаних відзначили, що він став працювати «значно гірше».

При цьому 68% киян зазначили, що позитивні зміни стосуються комунального громадського транспорту (комунальні автобуси, тролейбуси, трамваї, метрополітен і міська електричка). 2% опитаних вважають, що краще став працювати приватний громадський транспорт (маршрутні таксі). З опитаних, які вважають, що громадський транспорт став працювати однозначно гірше або гірше, все відносять погіршення роботи громадського транспорту на рахунок приватних перевізників.