У Києві Renault врізався в маршрутку з пасажирами (фото)
ДТП сталася на Маяковського
У результаті аварії постраждала пасажир маршрутки
У суботу близько 19:00 на проспекті Маяковського в Деснянському районі Києва сталося зіткнення автомобіля Renault і маршрутного автобуса «Богдан», що слідував за маршрутом №478.
Як з`ясувалося, водій автомобіля Renault, рухаючись в напрямку проспекту Ватутіна, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в передню частину маршрутки, повідомляє «Автополігон».
У салоні автобуса, окрім водія, перебували 24 пасажири. На місце аварії прибули медики «швидкої допомоги».
Внаслідок ДТП молода жінка, яка перебувала в салоні автобуса, отримала травми обличчя, однак від госпіталізації відмовилася.
Очевидці стверджують, що водій Renault перебував у стані глибокого алкогольного сп`яніння.
Обставини події встановлює слідство.
Фото: «Автополігон»