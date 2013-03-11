У Києві Renault врізався в маршрутку з пасажирами (фото)

У результаті аварії постраждала пасажир маршрутки

У суботу близько 19:00 на проспекті Маяковського в Деснянському районі Києва сталося зіткнення автомобіля Renault і маршрутного автобуса «Богдан», що слідував за маршрутом №478.

Як з`ясувалося, водій автомобіля Renault, рухаючись в напрямку проспекту Ватутіна, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в передню частину маршрутки, повідомляє «Автополігон».

У салоні автобуса, окрім водія, перебували 24 пасажири. На місце аварії прибули медики «швидкої допомоги».

Внаслідок ДТП молода жінка, яка перебувала в салоні автобуса, отримала травми обличчя, однак від госпіталізації відмовилася.

Очевидці стверджують, що водій Renault перебував у стані глибокого алкогольного сп`яніння.

Обставини події встановлює слідство.

Фото: «Автополігон»