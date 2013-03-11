У Київ прийшов новий штам грипу – ЗМІ

Лише за тиждень на грип захворіли 25 тисяч киян

До Києва прийшов новий штам вірусу грипу В «Вісконсин», але робити щеплення вже пізно, повідомляє «Сегодня».

Як зазначає видання, лише за минулий тиждень у столиці на грип захворіло 25 тисяч осіб і до перевищення епідпорогу не вистачає всього 15%.

«З початку епідемічного сезону люди хворіли вже на всім знайомий свинячий грип. Але за останній тиждень зросла кількість захворювань на грип типу «В» – «Вісконсин». Хворіють і на грип вірусу H3N2 – «Вікторія». Але він не такий небезпечний, оскільки вже ходив в Україні вісім років тому і на нього у багатьох імунітет», – зазначила завідувачка відділу Інституту епідеміології та інфекційних захворювань НАМН України Алла Мироненко.

За словами лікарів, симптоми «Вісконсина» такі самі, як і при інших типах грипу. «А новим його називають тому, що він мутував. Характерною ознакою всіх видів грипу є різке підвищення температури тіла. Далі йдуть ускладнення. Це може бути ангіна, бронхіт і навіть запалення легенів», – пояснив головний імунолог Києва Олег Назар.

За його словами, надійний спосіб захисту – вакцинація. «Щеплення можна зробити практично в усіх столичних поліклініках», – сказав медик.

Водночас, на думку А.Мироненко, щеплення потрібно було робити восени. «Зараз вже пізно. Щоб не захворіти, намагайтеся не перебувати в місцях великого скупчення людей, постійно провітрюйте приміщення і приймайте противірусні та імуномодулюючі препарати для профілактики», – радить вона.

Також лікарі кажуть: якщо захворів – краще викликати «швидку» і лягти на кілька днів у лікарню. «При грипі завжди дуже висока температура. Зазвичай вона важко збивається. Наші люди звикли лікуватися вдома. Такого робити у жодному разі не можна, оскільки висока температура може викликати ускладнення. Якщо вам пропонують госпіталізацію і стаціонарне лікування – не відмовляйтеся», – підкреслив головний лікар поліклініки №5 Володимир Романюк.

Тим часом, столичні аптеки вже щосили готуються до можливого ажіотажу: купують маски і популярні ліки від грипу і ГРВІ, пише видання.

Столична влада запевняє, що до можливої епідемії грипу готові. «Запасів медикаментів у комунальних аптеках і лікарнях більш ніж достатньо. Ціни ніхто не накручуватиме – ми за цим стежимо. Навіть якщо в квітні епідпоріг буде перевищений, паніки серед людей не буде. Ну, а щодо приватних аптек, їх контролює Державна служба України з лікарських засобів», – повідомив директор Департаменту охорони здоров`я КМДА Віталій Мохорєв.