У Києві на свята посилять патрулювання

Міліція посилить патрулювання центру, вокзалів і метро

У Києві міліція з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку 8-9 березня посилить патрулювання в місцях проведення святкових заходів.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України в місті Києві, у ці дні у столиці пройде загальноміське святкування Міжнародного жіночого дня прав жінок і миру. Столичною міліцією підготовлено відповідні розрахунки сил і засобів для охорони громадського порядку.

Основні заходи пройдуть на Хрещатику, Майдані Незалежності та у парку імені Тараса Шевченка. У зв’язку з цим правоохоронці посилять охорону громадського порядку на всіх маршрутах громадського транспорту, особливо у центральній частині міста.

На залізничних вокзалах та автовокзалах, біля станцій метрополітену передбачено чергування посилених нарядів та додаткових резервів міліції.

Правоохоронці звертаються до киян та гостей столиці з проханням не порушувати громадський порядок та проводити заплановане святкування з дотриманням вимог чинного законодавства.