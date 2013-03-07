У Києві розблокували захоплений афганцями храм

Воїни-афганці захопили храм влітку 2012 року / Фото: «Релігія в Україні»

Сьогодні, 7 березня, близько 16.00, захоплений 22 січня Свято-Воскресенський храм розблоковано і йде підготовка до вечірнього богослужіння.

Про це УНІАН повідомили в громаді Свято-Воскресенського храму.

Як зазначили в релігійній громаді, вчора на позаплановому засіданні правління Київської міської Спілки Ветеранів Афганістану було ухвалено рішення про звернення до голови Всеукраїнської організації УСВА Сергія Червонописького з настійним проханням негайно розблокувати церкву.

У ході обговорення було озвучено, що церква не може бути закритою і вирішення будь-яких конфліктів має проходити в правовому руслі.

Для подальшого врегулювання конфліктної ситуації навколо Свято-Воскресенського Храму було вирішено делегувати до Блаженнійшого Митрополита Володимира або Керуючого справами УПЦ МП Митрополита Антонія голову правління Київської спілки ветеранів Афганістану Миколу Гончаренка і заступника голови Київської міської спілки ветеранів Афганістану Костянтина Антощука. Згідно з ухваленим рішенням, С.Червонописький повинен розблоковувати доступ до храму для священнослужителів і парафіян до початку Великого Посту 17 березня 2013 року.

«Рішення було ухвалене одноголосно, оскільки блокування доступу в храм – це метод, який демонструє глибинне нерозуміння суті віри і релігії. Вони несумісні з діями віруючої людини», – зазначив К.Антощук. Він також повідомив, що разом з С.Червонопиським не раз пікетував Верховну Раду і Кабмін, «відстоюючи свої права, але церква – це не те місце, де пікети доречні. Це не ті двері, які можна блокувати».

Водночас, настоятель Свято-Воскресенського храму єпископ Феодосій прокоментував це рішення так: «Ми раді, що здоровий глузд взяв гору і що наші звернення не пройшли марно. Ми також сподіваємося, що це рішення – початок конструктивного діалогу, який приведе богослужебне і господарське життя храму у відповідність із законодавством України і церковними канонами».

Як повідомлялося, закриття храму стало продовженням конфлікту, який виник у червні-липні 2012 року, коли люди з числа представників УСВА на чолі з С.Червонопиським не пускали в церкву парафіян, настоятеля і священнослужителів. Представники воїнів-афганців не згодні з призначенням Митрополитом Київським і всієї України Владимира настоятелем церкви преосвященного Феодосія і розглядають закриття церкви як один із способів вплинути на це рішення.

22 січня 2013 року храм був закритий представниками Української Спілки ветеранів Афганістану, і з того часу богослужіння в храмі не проводилися.

28 лютого Блаженнійший Митрополит Володимир закликав причетних до захоплення Воскресенського храму на Печерську дати можливість проводити в храмі богослужіння.