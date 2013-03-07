У Київраду не пускатимуть іногородніх

Доступ до Київради спростили після штурму будівлі активістами

Заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега затвердила спрощену процедуру пропуску громадян до адміністративного комплексу Київської міської ради, виконавчого органу Київради (КМДА) та Правила перебування громадян в адміністративному комплексі Київської міської ради, виконавчого органу Київради (КМДА).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі столичної міськради з посиланням на розпорядження №31 «Про організаційні заходи щодо проходження та перебування в адміністративному комплексі Київської міської ради, виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)».

Як зазначається, розпорядження підписано за результатами роботи робочої групи, що була створена 7 лютого 2013 року, після перемовин, які представники міської влади провели з представниками громадськості.

За словами голови робочої групи Віталія Павлика, у затвердженому Порядку враховані всі зауваження та пропозиції, що висунули представники громадськості, які брали участь у розробці нових документів.

Зазначеним Порядком передбачається, що до адміністративного комплексу допускаються громадяни, які мають при собі паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання у м. Києві.

Згідно з прийнятим рішенням, прохід громадян на територію адміністративного комплексу здійснюється через приймальню громадян. Представники київської громади допускатимуться до зазначених приміщень у робочі дні з 9.00, завершується їх пропуск за годину до кінця робочого дня. Особи, що увійшли до адміністративного комплексу на підставі цього пункту, повинні залишити його за 15 хвилин до кінця робочого дня.

У приймальні громадян ведеться журнал (електронна база) реєстрації громадян, до якого заносяться такі відомості: прізвище, ім`я, по батькові громадянина; мета візиту; дата та час входу та виходу громадянина.

Як зазначається в документі, мета візиту має інформаційний характер та не може бути підставою для відмови громадянину щодо його допуску до будівлі Київради.

Громадянин, який виявив бажання зайти на територію адміністративного комплексу та пройшов відповідну процедуру оформлення, отримує одноразову перепустку.

Прохід громадян на територію адміністративного комплексу здійснюється через технічні засоби контролю.

Громадянин, який виходить з адміністративного комплексу, повідомляє про це працівника приймальні громадян Київради та здає йому одноразову перепустку.

Підписане розпорядження передбачає також правила поведінки в адміністративному комплексі, відповідно до яких громадяни мають дотримуватися тиші та громадського порядку, зобов`язані мати охайний зовнішній вигляд.

Не допускається вхід та присутність у адміністративному комплексі у стані алкогольного, наркотичного сп`яніння, з явними ознаками психічного розладу, в одязі, який суперечить вимогам суспільної моралі, з прихованим обличчям, із плакатами або транспарантами, що містять у собі протизаконні гасла або заклики, а також з гучномовцями та пристроями, що посилюють шум.

Громадянам в адміністративному комплексі забороняється: палити, вживати спиртні напої або наркотичні засоби; нецензурно висловлюватися або вживати лайливі слова; знаходитися без дозволу у робочих кабінетах за відсутності працівників Київради або КМДА; використовувати адміністративний будинок як тимчасове житло; роздягатися до рівня, що порушує норми громадського порядку та суспільної моралі; при собі мати колючі, ріжучі предмети або інструменти (ножі, сокири, коси, сапи, швайки, ножиці, молотки, в`язальні спиці, тощо) холодну та вогнепальну зброю, будь-які види газової зброї (пістолети, газові балончики тощо), пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, муляжі зброї, піротехнічні пристрої та вибухові речовини; проходити до приміщення з собаками, котами, іншими домашніми чи хижими тваринами та птицею, крім собак-поводирів тощо. Зазначається також, що не можна проносити із собою будь-які предмети розміром більше як 55x35x15см (крім портфелів та жіночих сумок).

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов ініціював створення робочої групи, яка до 1 березня мала напрацювати проект удосконаленої системи доступу громадян до приміщення міської ради і міськдержадміністрації.

Вранці 7 лютого під будівлею Київради проходив мітинг за участю близько 400 представників ВО «Свобода», «Батьківщини», «УДАРу» і громадських організацій. Їхньою головною вимогою був допуск їх на засідання Київради, де повинен був розглядатися проект столичного бюджету на 2013 рік.

Деякі активісти намагалися пройти всередину до сесійної зали Київради, але їх не пускала охорона. Частина активістів все ж прорвалася до будівлі, захопила Колонну залу КМДА та направила делегатів на зустріч з О.Поповим. Після цієї зустрічі голова КМДА озвучив ініціативу щодо створення робочої групи для напрацювання нової системи проходу киян до приміщень КМДА та Київради та їх участі в засіданнях міськради.