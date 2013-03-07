Погода в Києві різко зіпсується
15:42, 07 березня 2013Київ
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У столиці очікуються сніг та ожеледь
Очікується значне зниження температури
8-12 березня у Києві та Київській області очікується ускладнення погоди.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 8-10 березня часом сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, збільшиться сніговий покрив, температура повітря знизиться на 5-10°.
11-12 березня утримається холодна погода, випаде сніг.
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