Погода в Києві різко зіпсується

У столиці очікуються сніг та ожеледь

Очікується значне зниження температури 8-12 березня у Києві та Київській області очікується ускладнення погоди. Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 8-10 березня часом сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, збільшиться сніговий покрив, температура повітря знизиться на 5-10°. 11-12 березня утримається холодна погода, випаде сніг.

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