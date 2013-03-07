У Києві вручать «Спортивний Оскар»

Сергій Бубка на засіданні Української Академії спорту / Фото: НОК України

30 березня відбудеться вручення «Спортивного Оскара». Про це сьогодні на засіданні Української Академії спорту заявив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, повідомили УНІАН у прес-службі НОК.

За його словами, «Герої спортивного року» – це національна спортивна премія, покликана визначити та нагородити кращих спортсменів, тренерів, команди та фахівців з усіх видів спорту.

Вирішальна роль у визначенні переможців покладена на членів Української Академії спорту, яка була створена за ініціативи президента Національного олімпійського комітету С.Бубки у 2007 році.

«Процедура обрання номінантів була прозорою та демократичною. Спочатку експертна комісія спеціалістів НОК України та Мінмолодьспорту провела детальний аналіз, підготувавши розширений список претендентів у кожній номінації», – наголосив С.Бубка.

Після цього свою думку висловили близько 400 провідних спортивних журналістів з усіх 27 регіонів країни.

За підсумками їх волевиявлення, визначились по три претенденти в кожній номінації. Сьогодні шляхом таємного голосування «академіки» обрали переможців у 12 номінаціях, а вже під час самої церемонії про них дізнається вся країна.

«Членам Академії було вкрай важко зробити вибір, адже кожен номінант вже є переможцем, гордістю та славою України. На таких яскравих спортивних прикладах має виховуватись наша молодь», – наголосив C.Бубка.

«Запрошую всіх на велике свято спорту, яке у Київському Міжнародному центрі культури і мистецтв збере зірок спорту, шоу-бізнесу, щоб разом вшанувати найкращих у 2012 році», – підкреслив С.Бубка.

Також прес-служба наводить список кандидатів для нагородження Всеукраїнської урочистої церемонії «Герої спортивного року-2012».

Зокрема, у номінації Найкращий спортсмен року:

Василь Ломаченко – Олімпійський чемпіон з боксу (60 кг);

Олександр Усик – Олімпійський чемпіон з боксу (91 кг);

Юрій Чебан – Олімпійський чемпіон з веслування на каное (200 м);

Найкраща спортсменка року:

Олена Костевич – дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор, срібна призерка чемпіонату Європи з кульової стрільби;

Інна Осипенко-Радомська – дворазова срібна призерка Олімпійських ігор з веслування на байдарках (500 м, 200 м);

Яна Шемякіна – Олімпійська чемпіонка з фехтування на шпагах;

Найкращий тренер року:

Володимир Морозов – старший тренер збірної України з академічного веслування, тренер жіночої парної четвірки – Олімпійських чемпіонок;

Андрій Орліковський – особистий тренер олімпійської чемпіонки з фехтування Я.Шемякіної;

Дмитро Сосновський – головний тренер збірної України з боксу;

Сенсація року:

Валерій Андрійцев – срібний призер Олімпійських ігор, срібний призер чемпіонату Європи з вільної боротьби (96 кг);

Олександр П’ятниця – срібний призер Олімпійських ігор з легкої атлетики (метання спису);

Олексій Торохтій – Олімпійський чемпіон з важкої атлетики (105 кг);

Найкраща команда року (збірна):

Жіноча збірна України з біатлону (Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Юлія Джима) – чемпіонки Європи в естафеті 4х6 км;

Жіноча збірна України з легкої атлетики (Олеся Повх, Марія Рємєнь, Христина Стуй, Єлизавета Бризгіна) – бронзові призерки Олімпійських ігор в естафеті 4х100 м;

Жіноча четвірка парна з академічного веслування (Яна Дементьєва, Анастасія Коженкова, Наталія Довгодько, Катерина Тарасенко), олімпійські чемпіонки;

Найкращий спортивний організатор року:

Галина Герега – почесний президент Спортивного клубу «Епіцентр» (за підтримку розвитку олімпійських видів спорту, підготовку 3-х медалістів Ігор XXX Олімпіади 2012 року в Лондоні та комплексну підтримку розвитку спорту);

Володимир Продивус – президент Федерації боксу України (за створення сприятливих умов для підготовки та успішного виступу національної збірної України з боксу на Олімпійських іграх – 5 олімпійських нагород);

Олександр Пшеничников – начальник управління з фізичної культури та спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (за створення сприятливих умов для підготовки 5-х медалістів Ігор XXX Олімпіади-2012 в Лондоні);

Сильні духом (паралімпійські види спорту):

Євгеній Богодайко – 2-разовий чемпіон, 2-разовий срібний призер Паралімпійських ігор в Лондоні з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, рекордсмен світу, Європи та Паралімпійських ігор;

Максим Веракса – 3-разовий чемпіон, бронзовий призер та рекордсмен Паралімпійських ігор в Лондоні з плавання серед спортсменів з вадами зору, став найкращим спортсменом української збірної за підсумками виступів на Паралімпійських іграх серед чоловіків;

Наталія Прологаєва – 3-разова чемпіонка, срібна призерка Паралімпійських ігор в Лондоні з плавання серед спортсменок з ураженням опорно-рухового апарату, рекордсменка світу, Європи та Паралімпійських ігор, стала найкращою спортсменкою української збірної за підсумками виступів на Паралімпійських іграх та найкращою серед жінок;

Разом із олімпійцями (неолімпійські види спорту):

Костянтин Єрмаков – чемпіон світу та бронзовий призер чемпіонату Європи з сумо;

Катерина Ситникова та Анастасія Мельниченко – дворазові чемпіонки світу зі спортивної акробатики в парному виступі;

Ганна Ушеніна – чемпіонка світу з шахів;

Олімпійська надія України:

Яна Біломоіна – срібна призерка чемпіонату світу з велоспорту-маунтенбайку (молодь);

Олександра Назарова – Максим Нікітін – срібні призери I зимових Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання (танцювальні дуети);

Жіноча збірна України з біатлону (Анастасія Меркушина, Юлія Бригінець, Юлія Журавок) – чемпіонки світу в естафетній гонці 3х6 км (юнацький);

За волю до перемоги:

Денис Берінчик (бокс) – срібний призер Ігор ХХХ Олімпіади 2012 року в Лондоні (64 кг), срібний призер чемпіонату світу з боксу;

Ольга Харлан (фехтування, шабля) – Чемпіонка Ігор XXIX Олімпіади 2008 року в Пекіні (командна першість), бронзова призерка Ігор XXX Олімпіади 2012 року в Лондоні (індивідуальна першість); багаторазова чемпіонка і призерка чемпіонатів світу та Європи;

Юрій Чебан (веслування на каное) – бронзовий призер Ігор XXIX Олімпіади 2008 року в Пекіні; Чемпіон Ігор XXX Олімпіади 2012 року в Лондоні; призер чемпіонатів світу;

Спортивна слава України:

Переможець буде визначений Українською Академією спорту;

Народний вибір:

Переможець буде оголошений під час церемонії за підсумками голосування, яке проходило на офіційному сайті НОК України та в соціальних мережах.