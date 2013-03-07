У Києві на пожежі загинув чоловік

Пожежники виявили тіло 51-річного чоловіка

6 березня о 15:49 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Поліській, 14.

На місце події оперативно прибули рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі було виявлено загиблого чоловіка 1962 року народження, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Передбачувана причина загорання – необережне поводження з вогнем мешканця оселі, а саме паління в ліжку.

Внаслідок пожежі пошкоджені меблі, а також закопчені стіни та стеля квартири.