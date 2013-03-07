Раді запропонували призначити вибори в Києві на 2 червня

За словами Тягнибока, комітет одностайно проголосував за проведення виборів 2 червня

Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування вчора запропонував парламенту ухвалити рішення про призначення на 2 червня виборів мера столиці та Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок.

«Вчора комітет з питань місцевого самоврядування одностайно проголосував за те, щоб вибори в Києві відбулися 2 червня – вибори міського голови і міських депутатів», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складання повноважень.

Питання про складання Л.Черновецьким повноважень міського голови було розглянуто на сесії Київської міської ради 12 липня.

19 липня секретар Київської міської ради Галина Герега, яка тимчасово виконує повноваження Київського міського голови, звернулася до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера столиці, однак парламент досі не визначив дату їх проведення.

1 жовтня Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і самоврядування рекомендував парламенту ухвалити рішення про проведення виборів мера Києва навесні 2013 року.