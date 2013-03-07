Столичний проспект Перемоги готують до реконструкції

Реконструкцію планують завершити до грудня / Фото: Wikimedia

У червні розпочнеться реконструкція одного з найдовших проспектів столиці – Перемоги.

Там перекладуть асфальт, відремонтують 18 підземних переходів, поставлять нові ліхтарі й відбійники. Остання реконструкція проспекту Перемоги проводилася 32 роки тому, повідомляє «Сегодня».

«Відремонтуємо зливову каналізацію і трохи піднімемо рівень площі Перемоги (за допомогою бетонної подушки – Ред.). Це допоможе уникнути підтоплення під час злив. Все закінчимо до грудня», – розповів генеральний директор «Київавтодору» Георгій Глінський.

Вартість робіт становить 418 млн грн. «Але поки грошей немає. Влада столиці звернулися до уряду за субвенцією. Чекаємо фінансування», – повідомив Глінський.

У Київській міській державній адміністрації вважають, що до реконструкції проспекту Перемоги потрібно приступати після будівництва нових розв`язок і естакад. «Навіщо класти асфальт два рази? Спочатку потрібно вирішити проблему заторів біля станцій метро «Шулявська», «Берестейська», «Нивки» та на Повітрофлотському мосту», – відзначило джерело видання в КМДА.

З його думкою погоджуються в Київраді. «Двічі перекладати асфальт безглуздо. По реконструкції «Шулявській» є два проекти. Вони знаходяться на вивченні в Главку архітектури. Але необхідно враховувати й історичну цінність заводу «Більшовик», який ними пропонується знести. Питання знесення цеху №5 не вирішене. Треба розширити шляхопровід на «Берестейській» і «Шулявській», розширити естакаду на «Нивках», – заявив голова комісії Київради з питань транспорту Дмитро Олійник.

Автор одного з проектів реконструкції «Шулявської» пропонує своє вирішення проблеми пробок. «На «Берестейській» – подовжити міст і розширити проспект Перемоги до восьми смуг під ним, на «Нивках» – побудувати під естакадою тунель, продовживши вулицю Щербакова до бульвару Івана Лепсе, а на Повітрофлотському мосту побудувати трьохрівневу розв`язку з реверсним розподільним кільцем», – висловив пропозицію інженер ТОВ «Експреспроект» Віктор Петрук.

Крім того, давно обговорюється питання ліквідації алеї від площі Перемоги до Повітрофлотського мосту. Але такі пропозиції викликають дуже негативну реакцію киян, які готові вийти на мітинг. Так що, ймовірно, зрубати дерева чиновники не ризикнуть. У КМДА це підтверджують.

Інші проекти столична влада готова підтримати, проте виникає проблема фінансів. «Обидва проекти по «Шулявській» мені сподобалися. Підтримаємо ми і будівництво інших розв`язок і естакад. Але ви ж розумієте – все впирається у фінансування», – підкреслив заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.