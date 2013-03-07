Попов пообіцяв зробити життя киянок комфортнішим

Попов побажав киянкам радості й любові / Фото: КМДА

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов пообіцяв киянкам зробити все можливе, щоб їх життя стало більш комфортним.

Про це йдеться у вітанні голови КМДА з Міжнародним жіночим днем, оприлюдненому на сайті держадміністрації.

У вітанні, зокрема, зазначається, що сьогодні жінка є не лише берегинею домашнього вогнища, а й активним учасником соціальних та економічних процесів у суспільстві.

«Саме ви надихнули нас уквітчати парки та сквери, клумби та квітники, вулиці та площі Києва мільйоном троянд. Ми прагнемо, аби найчарівніші квіти оточували найчарівніших жінок у світі не лише в день 8-го березня, а й щодня», – запевняє Попов.

Він бажає, щоб кожна хвилина життя киянок була сповнена радістю і любов’ю, щоб їх завжди оточували тепло й увага, а у домівках панували затишок і злагода.

«Зі свого боку ми зробимо все можливе, щоб захистити вас від негараздів та зробити ваше життя ще більш комфортним», – пообіцяв глава КМДА.