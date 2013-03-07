У Києві за годину 6 водіїв не пропустили «швидку»

Всі порушники були оштрафовані / Фото: funnyshots.livejournal.com

У Києві працівники ДАІ за годину рейду виявили 6 водіїв, які знехтували вимогою надання переваги у русі кареті швидкої медичної допомоги з увімкненим спецсигналом.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва.

У рамках всеукраїнських заходів під назвою «Увага! Спецсигнал!» Державтоінспекція Києва разом з журналістами провела профілактичний рейд. Особлива увага приділялась безперешкодному проїзду дорогами міста автомобілями швидкої медичної допомоги.

Згідно з пунктом 3.2 Правил дорожнього руху, водії транспортних засобів, що обладнані проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом, мають перевагу перед водіями інших машин.

З кожним порушником інспектори ДАІ провели профілактичну бесіду та склали відповідні протоколи. За дане порушення передбачено штраф від 30 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510-680 гривень).