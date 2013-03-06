Київська влада вирішила працевлаштувати безхатченків

Раніше соціальний патруль лише годував безхатченків

У 2013 році фінансування на соціальну програму «Турбота. Назустріч киянам» становитиме 440 млн грн, із яких 363 млн грн передбачені для виплат до свят, що майже на 140 млн грн більше, ніж минулого року.

Окрім уже традиційних заходів, таких, як одноразова матеріальна допомога, придбання засобів реабілітації, складне протезування, цьогоріч передбачені й нові, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«У Києві діє програма «Діти столиці». Однак виплати дітям-сиротам, дітям, які знаходяться під опікою чи перебувають у будинках сімейного типу, у нас раніше передбачені не були. Ми сподіваємося, що спільна допомога таким сім’ям з боку держави та міста дасть позитивний результат, і надалі ще більше родин будуть брати дітей на всиновлення», – зазначила директор Департаменту соціальної політики Тетяна Костюренко.

Ще однією новинкою затвердженої на 2013 рік програми «Турбота» є забезпечення засобами гігієни та памперсами лежачих хворих. Також вперше введений пункт щодо громадських робіт.

«Ми постійно співпрацюємо з безхатченками: допомагаємо їм і просимо, щоб вони допомагали нам. Однак якщо раніше наш соціальний патруль лише годував їх за це, то тепер ми заключатимемо з ними контракти та платитимемо їм заробітну плату за громадські роботи. Тобто люди без певного місця проживання будуть забезпечені сезонними роботами», – розповіла Тетяна Костюренко.

Нагадаємо, що 21 лютого проект рішення щодо фінансування програми «Турбота. Назустріч киянам» підтримали 77 депутатів Київради.