Суд не став карати активіста за штурм Київради

7 лютого мітинг під Київрадою переріс у штурм будівлі

Шевченківський районний суд Києва визнав невинним активіста Єгора Соболєва, якого звинувачували у дрібному хуліганстві під час штурму Київради 7 лютого.

Таке рішення винесла суддя Шевченківського райсуду Наталія Притула на засіданні 6 березня, повідомляє «Свідомо».

Приватна охорона Київради звернулася до міліції із заявою про злочин, який, на їх думку, скоїли особи, що брали участь у штурмі будівлі. В міліції після розслідування з`ясували, що ніякого злочину не було, але можливо мало місце адміністративне правопорушення.

На суд у якості доказу міліція принесла сюжет ТСН, але суддю це не переконало і вона вирішила, що дрібного хуліганства в діях Соболєва не було.

У дрібному хуліганстві також звинуватили депутата від Батьківщини Юрія Одарченка, Руслана Секела, Інну Олексієнко і Олену Подобєд-Франківську, але їхні суди ще не винесли рішення.