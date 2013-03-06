Музей «Київська фортеця» захопили рейдери – Бригинець

Невідомі вивісили на будівлі табличку з неправильною адресою

У Києві невідомі здійснили рейдерське захоплення музею «Київська фортеця».

Про це депутату від фракції «Батьківщина» Олександру Бригинцю повідомили столичні активісти, передає прес-служба депутата.

У середу вранці, 6 березня, на територію «Київської фортеці» несанкціоновано в`їхав автомобіль з десятьма людьми.

Невідомі, які не представилися керівництву музею, самовільно вивісили на фасаді будівлі, що знаходиться на балансі Міністерства оборони і розташоване за адресою вулиця Госпітальна, 16-А табличку з назвою провулок Госпітальний, 16-А. Після цього невідомі проінформували керівництво музею про те, що тепер ця будівля належить їх фірмі.

За словами директора музею «Київська фортеця» Олени Ющенко, невідома фірма намагалася здійснити покупку цієї будівлі ще в 2005 році, але, згідно з рішенням Господарського суду, угода була визнана недійсною, оскільки будівля розташована за адресою вулиця Госпітальна, 16-А (і 24-А), а в документах про покупку значилася адреса провулок Госпітальний, 16-А.

«Намагаючись прокрутити відому рейдерську операцію, сьогодні рейдери знову спробували перейменувати вулицю в провулок. Працівники музею викликали міліцію і чекають підтримку журналістів, адже на міську владу у них надії немає», – зазначив Бригинець.