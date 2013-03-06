У Відні пройдуть Дні Києва

Київ і Відень є містами-партнерами

З 22 до 24 квітня у столиці Австрії пройдуть Дні Києва.

Протягом трьох днів українська столиця презентуватиме інвестиційні проекти та українську культуру, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

На офіційному рівні передбачена низка протокольних зустрічей офіційної делегації Києва, яку очолюватиме голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов, з керівництвом міста-партнера Відня та бізнес-форум.

Заплановано ряд мистецьких подій та відкриття пам’ятника українським козакам у 19-му районі Відня.

У рамках культурної програми відбудеться виставка художніх робіт під назвою «Київська сюїта. Школа радянського живопису». Виставку буде розміщено у Leopold museum.

Крім того, у концертній залі Stadthalle відбудеться виступ Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського.

Київ та Відень є містами-партнерами з 1992 року, коли був підписаний перший меморандум про дружбу та співпрацю між двома містами. З нагоди відзначення 20-річчя побратимських відносин у липні 2012 року було підписано меморандум про поглиблення співпраці між двома столицями.