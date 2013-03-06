У Попова заміну маршруток автобусами називають експериментом

Голубченко пояснив, чому маршрутки замінять громадським транспортом

Столична влада розпочала експеримент, який передбачає заміну маршрутних таксі на 7 ділянках на транспорт звичайного режиму руху, тобто автобуси й тролейбуси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це під час брифінгу заявив заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

«Минулого року ми розпочали масштабно закуповувати та оновлювати рухомий склад комунального транспорту великої місткості і цього року продовжуємо цю практику. Саме тому ми започаткували експеримент із заміни малогабаритних маршрутних таксі на транспорт звичайного режиму руху», – зауважив А.Голубченко.

Він назвав декілька причин, з яких, на думку столичної влади, доцільніше замінити маршрутки.

«По-перше, комунальний транспорт, на відміну від маршруток, безвідмовно забезпечує перевезення пільговиків; по-друге, вартість проїзду в муніципальному транспорті звичайного режиму руху дешевша; і по-третє, новий транспорт зручний та безпечний, він має 100% низький рівень підлоги, що розраховано на осіб із обмеженими фізичними можливостями», – зазначив А.Голубченко.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня начальник Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Євген Водовозов повідомив, що на Лісовому масиві з 15 березня планується закрити рух приватних маршруток №№240, 241 та 246, які «безпідставно дублюють» маршрути комунального пасажирського транспорту. За його словами, вже з 1 березня на лініях слідування вказаних маршрутних таксі збільшено кількість рухомого складу міського пасажирського транспорту, а саме: на тролейбусних маршрутах №№37,37-А, а також автобусних №№33, 63, 81.

Є.Водовозов уточнив, що це рухомий склад комунального підприємства «Київпастранс», який обслуговує пасажирів на великих та надвеликих автобусах з доступом до інвалідів. Він нагадав, що минулого року комунальне підприємство поповнило свій парк новими автобусами та тролейбусами, і наразі місто має можливість наповнити окремі міські маршрути виключно комунальним транспортом.

За його інформацією, наразі розглядається ще 5 напрямів, де будуть зніматися маршрутні таксі: на житловому масиві «Виноградар»; напрям від станції метро «Святошин» – Борщагівка; житловий масив Оболонь; проспект Свободи – станція метро «Лук’янівська»; вулиця Волгоградська – Палац спорту.