Прокуратура зацікавилася травмуванням дитини у київському дитсадку

НП сталася в дитсадку №626 на Подолі

Прокуратура Подільського району Києва внесла подання начальнику Управління освіти Подільської районної державної адміністрації та вимагає провести розслідування нещасного випадку, який стався з дитиною у дитячому садочку №626.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Подільського району столиці, у листопаді минулого року в дитсадку №626, що на Подолі, трирічна дитина отримала травму та каретою «Швидкої допомоги» була доставлена до Київської міської дитячої клінічної лікарні №1.

Дівчинка три дні лікувалася у стаціонарному відділення лікарні та була виписана з діагнозом: забій передньої черевної стінки.

Як з’ясувалося, нещасний випадок з дитиною стався під час навчального процесу.

Натомість, директор дошкільного закладу створила комісію не для розслідування нещасного випадку, як це передбачено законодавством, а лише для з’ясування обставин травмування дитини.

Незважаючи на те, що дівчинка перебувала на стаціонарному лікуванні та є офіційна довідка лікарів щодо виявлених у неї тілесних ушкоджень, комісія дитсадка прийшла до висновку, що факт травмування дитини не підтвердився та підстави для складання акту форми Н-Н відсутні.

Проте, за законодавством, розслідуванню підлягають нещасні випадки, які трапилися з вихованцями дитячих закладів та призвели до погіршення стану здоров’я не менше ніж на один день. За результатами розслідування нещасного випадку повинен бути складений акт за формою Н-Н.

Внаслідок того, що розслідування нещасного випадку у дитсадку проведено не було, причини та умови, які цьому сприяли, не встановлені, у січні поточного року з цією ж дівчинкою повторно стався нещасний випадок та дитина отримала забій м’яких тканин голови.

У поданні прокуратура вимагає провести розслідування нещасного випадку, який стався з дитиною у листопаді минулого року, та встановити винних у її травмуванні.

Крім цього, прокуратура вимагає притягнути до відповідальності директора дитсадка №626, а також посадовців райуправління освіти, котрі не відреагували на конфлікт у дитячому закладі, допустили неналежне розслідування нещасного випадку, що й призвело до повторного травмування дитини.