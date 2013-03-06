Київська влада обіцяє відновити пам'ятник журналістиці

Скульптура встановлена у парку «Відрадний» / Фото: mapia.ua

У столичному парку «Відрадний» відновлять скульптурну композицію, присвячену професії журналіста, під час весняного двомісячника з благоустрою у березні-квітні 2013 року.

Таку відповідь дала КМДА на звернення народного депутата України (фракція «Батьківщина») Олександра Бригинця стосовно належного утримання вищезгаданої скульптурної композиції, яка нині брудна, обписана та захаращена чагарниками.

«Свобода слова в Україні руйнується, тому не дивно, що будь-які символи, які популяризують журналістику, знаходяться в ганебному стані. Сподіваюся, завдяки тиску громадськості нам вдасться змусити владу належно відзначити заслуги цієї професії і до Дня журналіста (6 червня 2013 року) скульптуру та благоустрій навколо неї таки відновлять», – заявив О.Бригинець.

Нагадаємо, ініціатором створення в Києві алеї, присвяченої працівникам ЗМІ, виступило об`єднання «Київзеленбуд». Переможцем у конкурсі на найкращу скульптурну композицію на цій алеї було запропоновано створити постамент із зображенням руки журналіста з мікрофоном. При відкритті скульптурної композиції майданчик біля його підніжжя був засипаний подрібненим білим камінням, що за задумом мало втілювати чистоту журналістських помислів.