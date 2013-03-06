У «Борисполі» відхрестилися від розтрати бюджетних грошей

В аеропорту стверджують, що кошти витрачалися за призначенням

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» заперечує інформацію щодо неефективного використання 3,7 млрд грн при реконструкції аеропорту

Про це повідомляють «Коментарі» з посиланням на аеропорт «Бориспіль».

В аеропорту, зокрема, зазначили, що «Бориспіль» розвивається відповідно до стратегічного плану розвитку аеропорту і самостійно обслуговує свої кредитні зобов’язання.

«Фінансування будівництва, зокрема, термінального комплексу «D», здійснювалося без залучення коштів держбюджету – за рахунок власних, а також кредитних ресурсів, які підприємство обслуговує за рахунок власної діяльності. Всі кошти, які були інвестовані в розвиток аеропорту, витрачалися у суворій відповідності з українським законодавством та міжнародними нормами», – йдеться в повідомленні.

В аеропорту підкреслюють, що реалізація проекту будівництва терміналу «D» аеропорту «Бориспіль» була розпочата у 2005 році – за два роки до ухвалення рішення про проведення Євро-2012.

«Незважаючи на те, що на будівництво терміналу «D» з державного бюджету коштів не планувалося і не було виділено, цей проект був включений у державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, адже саме він мав використовуватися як основний термінал для обслуговування вболівальників. Відкриття терміналу відбулося 28 травня 2012 року – напередодні початку Євро-2012», – йдеться в повідомленні прес-служби аеропорту.

Крім того, повідомляється, що всі будівельні проекти державного підприємства пройшли обов’язкове погодження в міністерствах і були затверджені постановою Кабінету міністрів України.

Як повідомлялося раніше, в результаті перевірки Рахунковою палатою було виявлено, що аеропорт «Бориспіль» під час будівництва та реконструкції неефективно та з порушенням законодавства використав 3,7 млрд грн.