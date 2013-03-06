У Києві інспектор вимагала у засудженого 500 гривень і канцтовари

Інспектор відмовлялася реєструвати явку засудженого / Фото: Uainfo

Деснянський районний суд м. Києва притягнув до адміністративної відповідальності за корупцію старшого інспектора Деснянського районного відділу кримінально-виконавчої інспекції м. Києва (райвідділу КВІ), яка вимагала та одержала від засудженого 500 грн неправомірної винагороди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Деснянського району міста Києва, чоловіка у 2012 році було засуджено за крадіжку чужого майна до умовної міри покарання.

Наприкінці минулого року він з’явився до кримінально-виконавчої інспекції, на яку за законодавством покладено контроль за поведінкою осіб, засуджених до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

Натомість, старший інспектор пенітенціарної служби у реєстрації явки засудженого відмовила. Як з’ясувалося, вона вимагала від чоловіка канцелярські товари та гроші.

За законодавством, якщо засуджена особа не з’являється до кримінально-виконавчої інспекції два і більше разів без поважних причин, інспекція вносить до суду подання про скасування умовного покарання та направлення засудженого в місця позбавлення волі.

Лише після того, як засуджений, побоюючись позбавлення волі, передав інспектору КВІ папір, конверти, папку, а також грошову винагороду у розмірі 500 грн, він отримав відмітку в особовій справі про свою явку для реєстрації.

Прокуратура Деснянського району Києва стосовно старшого інспектора Деснянського райвідділу КВІ склала протокол про корупцію за ч. 1 ст. 172-2 КУпАП «Порушення обмежень щодо використання службового становища».

За рішенням суду, її притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 850 грн.

Інспектором КВІ рішення суду було оскаржено до апеляційної інстанції. Проте, Апеляційний суд м. Києва залишив його без змін.

Крім цього, прокуратура Деснянського району Києва внесла подання начальнику Управління Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області й вимагає звільнити корупціонера із займаної посади.