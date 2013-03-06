Попов вирішив зробити відкритими засідання Громадської ради

29 січня на засіданні Громадської ради сталася бійка

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов пропонує зробити відкритими засідання Громадської ради при КМДА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це він сказав під час зустрічі з членами Ради.

О.Попов запропонував зробити засідання консультативно-дорадчого органу відкритими для відвідування та участі представників усіх громадських організацій міста, у тому числі й тих, що не увійшли до його складу.

«На вас покладено велику відповідальність – представляти інтереси громади Києва. Тож я закликаю вас бути відкритими до співпраці. Важливо, щоб на наших спільних заходах могли бути присутніми усі громадські організації міста, які цього бажають, у тому числі й ті, що не увійшли до Громадської ради. Можливо варто надати їм право дорадчого голосу», – зауважив О.Попов.

Також він закликав членів Громадської ради активно долучатися до проектів розвитку міста у всіх галузях.

У відповідь представники громадськості підтримали ініціативи О.Попова та запропонували низку власних ініціатив. Так, письменник Віталій Капранов висловив пропозицію запровадити у місті практику проведення книжкових ярмарків, а чемпіон світу з плавання Денис Силантьєв закликав розвивати мережу спортивних майданчиків.

У прес-службі нагадали, що, враховуючи протокол від 29 січня 2013 року установчих зборів за участю уповноважених представників інститутів громадянського суспільства з формування нового складу громадської ради, 4 березня голова КМДА О.Попов підписав розпорядження про затвердження складу Громадської ради на 2013-2014 роки. Підписанню зазначеного розпорядження передували зустрічі з представниками інститутів громадського суспільства та ґрунтовне вивчення юридичних підстав для затвердження складу Громадської ради.

Відповідно до документу, членами ради стали 45 представників громадськості, зокрема, різноманітних спілок, благодійних фондів, молодіжних та громадських організацій.