Земля під Києвом подорожчала

Найдешевшим залишався Фастівський район

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в лютому 2013 р. зросла на 0,32%, або на 10 дол., – до 3 148 дол. за сотку, повідомили УНІАН у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Фастівський район із середнім показником 1 040 дол./сотка, найдорожчим – Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу становила 4 772 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок зросла у Вишгородському районі – на 0,89% (26 дол.) – до 2 941 дол./сотка, Макарівському – на 2,41% (41 дол.) – до 1 745 дол./сотка, Києво-Святошинському районі – на 0,46% (22 дол.) – до 4 772 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому районі – на 1,22% (13 дол.) – до 1 076 дол./сотка, Обухівському районі – на 1,09% (45 дол.) – до 4 157 дол./сотка.

При цьому вартість земельних ділянок знизилася у Броварському районі – на 0,85% (21 дол.) – до 2 461 дол./сотка, Васильківському – на 0,42% (8 дол.) – до 1 901 дол./сотка, Бородянському – на 0,45% (7 дол.) – до 1 540 дол./сотка, Бориспільському – на 0,30% (10 дол.) – до 3 335 дол./сотка, Фастівському – на 0,29% (3 дол.) – до 1 040 дол./сотка, Білоцерківському – на 0,44% (5 дол.) – до 1 122 дол./сотка, Баришівському – на 0,74% (8 дол.) – до 1 074 дол./сотка, Кагарлицькому – на 0,83% (12 дол.) – до 1 434 дол./сотка, Іванківському – на 0,36% (4 дол.) – до 1 120 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, середня вартість землі у передмісті Києва під котеджне будівництво у 2012 році знизилася на 4,54% (на 149 дол.) – до 3 132 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.