У Києві за день в аваріях постраждали 9 людей

За добу в столиці зареєстровано 6 ДТП / Фото: Автоцентр.ua

За 5 лютого співробітники столичної ДАІ виявили 789 порушень Правил дорожнього руху.

Як повідомляє прес-служба ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, одним з найбільш розповсюджених порушень залишається перевищення швидкості – 271 відхилення від правил.

За невиконання вимог дорожніх знаків та розмітки до відповідальності притягнуто 166 водіїв; без необхідних документів керували автівками – 20; 40 водіїв порушили правила проїзду пішохідних переходів. За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння відсторонені від керування 33 водії. Крім того, виявлені 52 пішоходи, що порушували Правила дорожнього руху.

За добу в столиці було зареєстровано 6 ДТП, в яких 9 осіб отримали травми.

Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням бути дуже уважними при проїзді пішохідних переходів і в місцях можливої появи дітей, заздалегідь знижувати швидкість, не об`їжджати транспорт, який зупинився перед «зеброю», зупинятися і пропускати дітей, які переходять дорогу.

Також за 5 лютого у Києві зафіксовано три випадки незаконного заволодіння автотранспортом: Дарницький район а/м «ВАЗ 211440», д/н АА0248МК, 2012 р.в., чорний; Печерський р-н а/м «BMW Х6», д/н АА0130ІО, 2012 р.в., білий; Шевченківський р-н а/м «Mitsubishi Lancer», д/н АА8528НТ, 2008 р.в., сірого кольору.

Інспекторами ДАІ полку ДПС затримано водія автомобіля МАN, який перевозив вантаж без необхідних документів. За незаконне зберігання наркотичних речовин до райвідділу міліції доставлено 1 особу.

Столична ДАІ звертається до учасників дорожнього руху з проханням надавати інформацію на телефон гарячої лінії 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово) у випадках виникнення конфліктних ситуацій на дорозі, а також у всіх випадках, коли ДАІ може надати допомогу. Крім того працює телефон для СМС повідомлень: (063) 9550900.