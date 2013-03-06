У Києві висадять 15 мільйонів квітів

Попов провів інспекцію столичних оранжерей / Фото: КМДА

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов проінспектував готовність оранжерейних господарств Києва до весни.

Зокрема, він оглянув теплиці комунального підприємства з утримання зелених насаджень Печерського району. В оранжереях вирощується близько 180 тисяч різних рослин, які цієї весни прикрасять місто, повідомляє прес-служба КМДА.

«Весна – це період активної роботи наших зеленбудівців. Ми хочемо, щоб Київ був красивим та квітучим, а для цього необхідно багато працювати. Минулого року в столиці ми висадили 12 мільйонів різних квітів, і це був рекордний показник. Цього року плануємо збільшити їхню кількість до 15 мільйонів, серед яких і один мільйон троянд. Вони прикрашатимуть прибудинкові території, вулиці, парки і сквери», – сказав Олександр Попов.

Він додав, що місто планує нарощувати потужності тепличних господарств, аби вийти на показник – 15 млн квітів на рік. Так, є території, де можна побудувати нові теплиці, а деякі існуючі оранжереї необхідно комплексно реконструювати, адже вони (збудовані 30-40 років тому) морально і технічно застаріли та енергозатратні.

В оранжереях КП УЗН Печерського району встановлені котли, які замість газу використовують деревину. Таким чином, завдяки сухим деревам, зібраним після санітарного прибирання міста, взимку повністю забезпечується опалення цих теплиць. Наразі ця установка себе вже окупила.

Також Попов зауважив, що собівартість зелених насаджень, які вирощує місто, значно нижча, ніж ринкова вартість квітів, тому розвиток власного квіткового господарства – це не лише нові робочі місця, а й значна економія коштів.

У прес-службі також зазначили, що на сьогодні у теплицях і парниках вирощується до 10 млн розсади, яка до цього часу забезпечувала основні потреби міста.