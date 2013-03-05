У «Київзеленбуді» придумали, як економити мільйон на рік

Олександр Попов під час інспектування оранжерейного господарства / Фото: КМДА

Встановлення газогенераторних котлів на всіх виробничих базах комунального об’єднання «Київзеленбуд», за попередніми підрахунками, дозволить економити до 1 мільйона гривень на рік.

Про це повідомив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Михайло Царенко під час інспектування оранжерейного господарства столиці, інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації.

За його словами, у поточному році передбачено встановлення котлів на твердому паливі в оранжереях Дарницького, Святошинського та Солом’янського районів столиці.

Крім того, Михайло Царенко зауважив, що столичні зеленбудівці активізували роботу з очищення міста від сухостійних дерев.

«Одним з найважливіших напрямків роботи працівників «Київзеленбуду» є обстеження стану зелених насаджень та вчасне видалення дерев, що досягли межі свого віку і є потенційно небезпечними під час різних проявів негоди. Крім того, вони можуть бути розсадником хвороб та шкідників. Фахівці нашого підприємства проводять постійний моніторинг стану дерев, а у разі, якщо дерево є небезпечним, після погодження зі спеціальною комісією, його видаляють», – сказав Царенко.

Зокрема, упродовж січня 2013 року спеціалістами об’єднання було видалено 1386 сухостійних дерев і санітарно обрізано 1214 дерев, у лютому видалено 1767 та обрізано 3313 дерев. Натомість, у 2013 році в Києві заплановано посадити близько 15 тис. нових дерев.

Роботи з санітарного очищення та видалення сухих дерев проводять працівники Міської станції захисту зелених насаджень та районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень.