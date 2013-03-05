«Київавтодор» запевняє, що залатав половину всіх ям на дорогах столиці

Наступаючі морози загрожують появою нових ям

Станом на 4 березня в Києві відремонтували близько 45% аварійно небезпечних ділянок доріг з глибокими ямами – 42,173 тис. кв. м з 94 тис. кв. м.

Про це «Коммерсанту» повідомив гендиректор «Київавтодору» Георгій Глинський, якому поганий стан столичних доріг загрожував відставкою.

Завершити ці роботи в Києві повинні до 20 квітня. Втім, за словами чиновника, наступаючі морози збільшать обсяг невідкладного ремонту, причому це може торкнутися навіть тих вулиць, які вже приведені до ладу.

«Ями можуть з`явитися на наших дорогах поруч з тими місцями, які ми відремонтували. І нам доведеться повертатися до тих вулицях, які ми за графіком вже закрили», – поскаржився Глинський.

Він повідомив, що всі наявні засоби кинуті на поточне утримання доріг, але до кінця року потрібно провести їх плановий ремонт. «Це дозволить нам запобігти появі нових ям наступної зими. Поки грошей на це немає, але місто пообіцяло виділити нам 252 млн грн», – розповів ген директор «Київавтодору».

Тим часом у Держагентстві автомобільних доріг «Укравтодор» заявили, що до 1 березня в цілому по країні ями були ліквідовані приблизно на 95% основних доріг загального користування.