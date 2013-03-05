Суд зобов'язав забудовника повернути землю Києву

Забудовник не оплачував оренду земельної ділянки

Господарський суд м. Києва задовольнив позов прокуратури Оболонського району Києва та зобов’язав ТОВ «УкрРосБуд» повернути у комунальну власність земельну ділянку в Оболонському районі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Оболонського району міста Києва, Київрадою у червні 2010 року було укладено з ТОВ «УкрРосБуд» договір оренди 0,6 га землі на перетині вулиць Маршала Тимошенка та Маршала Малиновського в Оболонському районі для будівництва та експлуатації житлового будинку з підземним паркінгом.

Прокурорською перевіркою встановлено, що ТОВ «УкрРосБуд» лише декілька місяців сплачувало орендну плату.

У подальшому, з грудня 2010 року, товариство перестало платити за користування земельною ділянкою. За інформацією Оболонської податкової інспекції, заборгованість на сьогодні вже складає 118 тис. грн.

За законодавством, систематична несплата земельного податку або орендної плати є підставою припинення права користування земельною ділянкою.

За рішенням Господарського суду м. Києва, договір оренди землі розірвано та ТОВ «УкрРосБуд» зобов’язано повернути земельну ділянку до комунальної власності.