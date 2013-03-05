У Києві пройде українсько-литовський рок-фестиваль

Провести фестиваль запропонував посол Литви Пятрас Вайтєкунас

У столиці України 6 липня планується провести музичний фестиваль за участю рок-гуртів з Вільнюса та Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, ініціатива проведення культурного заходу була озвучена сьогодні послом Литовської Республіки в Україні Пятрасом Вайтєкунасом під час зустрічі із головою КМДА Олександром Поповим.

«Як відомо, друге півріччя цього року Литва головуватиме у ЄС. Ми прагнемо підкреслити наші дружні відносини з Україною загалом та з Києвом зокрема, хочемо об’єднати два наші народи навколо спільних культурних проектів та ефективної ділової співпраці. Врешті-решт прагнемо влаштувати свято», – сказав П.Вайтєкунас.

О.Попов у відповідь зазначив, що влада Києва радо вітає усі ініціативи давніх друзів та партнерів, яким є і Вільнюс, і висловив переконання, що такі проекти припадуть до душі киянам.

Литовський дипломат також запропонував встановити меморіальний знак на Замковій горі – макет Литовського замку, який вінчав головний пагорб Подолу в XIV-XVI століттях. За його словами, така пам’ятка була б цікавою для туристів з Європи та особливо з Литви. Крім того, Вільнюс ініціює проведення двосторонніх економічних форумів і конференцій з тим, аби налагодити ефективну бізнес-співпрацю між двома столицями.

О.Попов підтримав ініціативи дипломата та дав доручення профільним департаментам відпрацювати механізми співпраці щодо кожної з них. Голова КМДА висловив переконання, що співпраця двох столиць з кожним роком ставатиме більш плідною, а також передав запрошення меру Вільнюса відвідати Київ до Дня міста.