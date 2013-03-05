Кількість пожеж у Києві зменшилась на чверть

Кількість загиблих на пожежах скоротилася на 34%

У січні-лютому 2013 року у Києві сталося на 23% менше пожеж, ніж за аналогічний період 2012 року. Зокрема у минулому році за перші 2 місяці виникло 9 162 пожежі, у поточному році – 7 042.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у м. Києві, найголовнішим є те, що завдяки комплексу організаційних та практичних заходів щодо попередження загорань та підвищення ефективності пожежогасіння вдалося скоротити не лише кількість пожеж, але й кількість загиблих на 34% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (631 особа за січень-лютий 2013 року проти 953 людей у 2012).

Матеріальні збитки завдані пожежами також скоротилися – на 56% (19,9 млн грн у січні-лютому 2013 року проти близько 45,6 млн грн у 2012).

У прес-службі також підкреслили, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій приділяє особливу увагу підвищенню рівня протипожежного захисту житлового сектору та об`єктів соціальної сфери, зокрема шкіл, будинків людей похилого віку та центрів соціального обслуговування населення, особливо у зимовий період під час опалювального сезону.

Рятувальники здійснюють постійний моніторинг пожеж, а також аналізують причини загибелі людей для розробки запобіжних заходів та з метою підвищення оперативного реагування.

Крім того, співробітники ДСНС України активізували роботу з населенням та працівниками соціальної сфери для роз`яснення елементарних правил безпечної поведінки.

Важливою є робота з включення місцевої пожежної охорони до плану оповіщення в загальній системі реагування 101. Це скорочує час прибуття пожежних розрахунків, особливо в сільській місцевості.