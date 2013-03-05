У Києві подорожчала оренда квартир

Найдорожча оренда – у Печерському районі

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в лютому 2013 року зросла на 0,72% (5 дол.) – до 702 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії SV Development.

При цьому, найдешевшим залишався Дарницький район, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири становить 440 дол./місяць, найдорожчим був Печерський район з орендною ставкою 712 дол. на місяць.

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол. – до 712 дол., 2-кімнатних – на 8 дол., до 893 дол., 3-кімнатних – на 8 дол., до 1043 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол. – до 595 дол., 2-кімнатних – на 12 дол., до 990 дол., 3-кімнатних – на 12 дол., до 1152 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол., до 443 дол., 2-кімнатних – на 3 дол., до 554 дол., 3-кімнатних – на 5 дол., до 795 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол. – до 546 дол., 2-кімнатних – на 3 дол., до 660 дол., 3-кімнатних – на 7 дол., до 813 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол. – до 501 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 663 дол., 3-кімнатних – на 5 дол., до 795 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол. – до 461 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 629 дол., 3-кімнатних – на 5 дол., до 787 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол., до 454 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 604 дол., 3-кімнатних – на 7 дол., до 762 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол. – до 446 дол., 2-кімнатних – на 1 дол., до 592 дол., 3-кімнатних – на 6 дол., до 721 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол. – до 440 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 550 дол., 3-кімнатних – на 4 дол., до 666 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол., до 449 дол., 2-кімнатних – на 3 дол., до 575 дол., 3-кімнатних – на 4 дол., до 730 дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в 2012 році зросла на 20,94% (120 дол.) – до 693 дол. за квартиру на місяць.