Названі найбільш високооплачувані професії в Києві

Програмісти є й найбільш затребуваними працівниками / Фото: Учеба.ру

Серед найбільш затребуваних працівників у столиці як і раніше лідирують IT-спеціалісти, але попит на представників інших професій теж зростає.

Про це повідомляють «Коментарі» із посиланням на дані Дослідницького центру hh.ua.

Зокрема, дослідження показало, що столиця – традиційний лідер не тільки за кількістю вакансій, але й за рівнем заробітних плат. У середньому дохід у Києві перевищує регіональний на 20-30%, однак і рівень зарплат столичні роботодавці вказують менш охоче. Тільки 15-18% оголошень публікуються із зазначенням можливого рівня заробітку (середній показник по Україні – 20-25%).

Варто додати, що у ТОП-100 київських зарплат, як і раніше, впевнено лідирують програмісти. Втім, якщо брати зведену десятку найбільш «грошових» пропозицій, то крім представників IT-напрямку на гарну винагороду за свої труди можуть також розраховувати досвідчені головні бухгалтери і топ-менеджмент в ресторанній сфері.

Крім того, в списку найбільш затребуваних працівників з кожним місяцем все частіше і частіше з’являються вакансії для висококваліфікованих фахівців на виробництва різних напрямків. Очевидно, такі професіонали – велика рідкість на ринку праці, й вказівка привабливої зарплати є додатковим способом привернути їх увагу до оголошення.